Nella giornata di domenica 10 marzo 2024, Fedez e Davide Marra, noti per il loro podcast Muschio Selvaggio, hanno sorpreso i fan con un annuncio inaspettato. Hanno rivelato che il podcast continuerà solo per altre tre puntate già registrate, per poi fermarsi definitivamente. Questa decisione è stata presa a seguito delle recenti controversie legali che coinvolgono il programma, senza però entrare nei dettagli delle questioni in corso.

Un annuncio impegnativo

Fedez ha dichiarato: “Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti”. Mr. Marra ha aggiunto: “Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta”. I conduttori hanno espresso il desiderio di continuare il podcast, ma solo se le circostanze lo permetteranno.

La controversia con Luis Sal

Muschio Selvaggio è al centro di una disputa legale tra Fedez e l’ex socio Luis Sal, che è stato co-fondatore, co-autore e co-conduttore del podcast fino a maggio 2023. La controversia è emersa dopo che il tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza in favore di Luis Sal, permettendogli di acquisire le quote della società gestita da Fedez, escludendolo così dalla gestione del podcast.

Versioni contrastanti

Le due parti hanno versioni contrastanti in merito agli eventi: Fedez sottolinea che l’ordinanza è di natura cautelare e che la causa sul merito non è ancora iniziata, mentre l’entourage di Luis Sal sostiene che il tribunale abbia deciso a favore del loro cliente. La situazione legale è quindi complessa e ancora da risolvere.