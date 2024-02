Luis Sal ottiene la sua prima rivincita: il tribunale ha stabilito che il podcast Muschio Selvaggio è anche suo. Fedez potrebbe essere costretto a cedere le sue quote all’ex socio.

Muschio Selvaggio è anche di Luis Sal: guai per Fedez

Mentre Fedez gioisce per gli ultimi ascolti di Muschio Selvaggio, il tribunale di Milano ha stabilito che il podcast è anche di Luis Sal. A questo punto, il rapper potrebbe essere costretto a cedere le sue quote all’ex socio. Attualmente, il format va in scena con la conduzione di Federico Lucia e Mr Marra.

Muschio Selvaggio: la decisione del tribunale di Milano

La giudice Amina Simonetti, con un’ordinanza del 23 febbraio, ha accolto il ricorso di Luis Sal per il sequestro giudiziario delle quote della società Doom gestita dalla madre di Fedez. L’ufficio stampa di Lusi ha fatto sapere:

“Il Tribunale di Milano decide su Muschio Selvaggio: è di Luis Sal. La giudice ha difatti integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez) dalla Muschio Selvaggio s.r.l., promosso per conto della Luisolve s.r.l, società di Luis Sal (cofondatore del podcast Muschio Selvaggio, oltre che coautore e co-conduttore). Il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast.

Muschio Selvaggio: come si comporterà Fedez?

Dopo la decisione del tribunale di Milano, Fedez è ad un bivio. Può accettare la sentenza del tribunale e cedere le sue quote di Muschio Selvaggio a Luis Sal, oppure rifiutarsi e allungare la battaglia in tribunale. La sentenza, stando alla nota stampa di Luis, è chiara: Federico sarà comunque costretto a “vendere le proprie quote e, di conseguenza, a ritirarsi (definitivamente) dalla gestione del podcast”.