Luis Sal su Muschio Selvaggio, la replica a Fedez: “Ecco perché non sono più parte del podcast”

Sono trascorsi appena pochi giorni dalla decisione di Fedez di rompere il silenzio sull’assenza di Luis Sal a Muschio Selvaggio. Poco dopo la diffusione delle dichiarazioni del rapper, lo YouTuber ha deciso di intervenire sulla questione e raccontare finalmente la sua versione dei fatti.

“Eccomi qui. Dove sono? Qui. Allora che sta succedendo? Iniziamo per chiarezza dal dire che cos’è Muschio Selvaggio, come nasce”. Ha esordito così Luis Sal nel video postato sul canale YouTube ufficiale del podcast ideato e condotto insieme a Fedez. Per spiegare l’anima del format, l’influncer ha mostrato la sigla di Muschio Selvaggio, osservando: “Qui vengono spiegate le fondamenta del podcast cioè gli argomenti sono la cosa più importante mentre “noi”, “leggo”, “io”, il “gossip” si trovano come l’ultima delle cose. E questo perché già si parlava abbastanza di Fedez”.

luis sal ended l’egoscentrismo,l’ego di fedez in una clip di 15 secondi LUI pic.twitter.com/TaVwXX9qfO — giuls🌙🌠 (@dreamingtom_) June 8, 2023

Lo YouTuber, infatti, ha subito messo in chiaro che il podcast “non doveva essere un altro luogo in cui si parlasse così tanto di lui”. E ha aggiunto: “Ahimè, il passare del tempo queste premesse vengono a mancare. E glielo faccio notare io. Da amico, prima, tante volte. Lo faccio notare in tanti modi. Ho fatto pure un video sul mio canale che si chiama Muschio Selvaggio in breve in cui faccio una critica, neppure tanto velata. E glielo fate notare anche voi, nei commenti, che parla sopra gli altri, interrompe e parla di se. Si ribalta tutto, si ribalta la piramide. Le fondamenta vengono sradicate, lanciate da tutte le parti”.

Quindi, con il passare degli anni, mi sono sentito emarginato nel mio stesso progetto, sentivo di non essere ascoltato da Federico tanto nella parte creativa quanto nella parte esecutiva. Agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti. Mi chiedeva poi scusa. Ma continuava a farlo. E arriviamo nel 2023… Dopo Sanremo”, ha continuato.

Il rovesciamento della piramide e la rottura dell’equilibrio del podcast

A questo punto, la replica di Luis Sal a Fedez si fa ancora più dura e diretta. “Non era questa la direzione del progetto”, ha ribadito.

L’ YouTuber ha mostrato una clip in cui riporta una delle ultime conversazioni avute con il rapper durante la quale chi ha chiesto di mettere in pausa il podcast per capire come ritrovare l’equilibrio e fare in modo che il programma non sembri solo il programma di Fedez. Poco dopo la discussione, tuttavia, l’influencer ha scoperto di non essere più nel progetto.

L’assenza di Sal non è passata inosservata e, quando i fan hanno cominciato a fare domante, l’influencer ha raccontato che di essere stato contattato dal marito di Chiara Ferragni che gli avrebbe detto: “Troviamo un accordo giusto. Vieni a fare una puntata in cui ti scusi per l’assenza con un testo concordato. Ti pago con l’obbligo di riservatezza e ti compro il tuo 50%”.

La “proposta” del rapper è stata, però, rifiutata dallo YouTuber che ha replicato: “Ma io preferisco la verità”. La decisione gli è costata cara. Fedez ha voluto che l’ex co-conduttore gli pagasse i danni causati dalla sua assenza al podcast. “Mi son trovato a dovermi difendere legale di Federico e tuttora mi trovo a dovermi difendere anche dalle accuse dalle cose non vere che Federico dice su di me. Ora mi trovo in questa situazione qui, a dovermi difendere pubblicamente davanti a una narrativa della quale non avrei voluto far parte neanche nel privato, a un giochino di Federico che è molto bravo a fare, a cui io non voglio giocare”, ha continuato.

Il video a sorpresa di Luis Sal sul canale di Muschio Selvaggio che asfalta Fedez

E, poi, l’affondo. “Ecco… questo giochino con Fede. Fede, non voglio giocare a questo gioco. Non giochiamo più. Dillo alla mamma. Dillo all’avvocato. E sono su questo canale perché mi preme parlare al pubblico di Muschio Selvaggio”.

“Dillo alla mamma!! Dillo all’avvocato!!”

😭😭😭😭😭

~ luis sal pic.twitter.com/77Izrin9n2 — LUDOVICA (@vitaevica) June 8, 2023

“Federico non sa che sto pubblicando su questo canale. Spero che non tiri giù il video perché è anche il mio canale. Per ora. E mi dispiace davvero perché questo progetto era tanto il mio quanto il tuo. Avrei continuato volentieri se non mi fosse stato reso così difficile. Io avrei continuato se avesse mantenuto quelle che erano le mie idee del progetto, oltre che quelle di Federico. Ho condiviso molte delle sue idee. L’ho assecondato. Ma quando si trattava di ascoltarmi… Quindi eccoci qua. E come dico sempre… no, non l’ho mai detto, però… Ciao muschietti selvaggi. Rimanete sempre selvaggi, non fatevi domare mai. Dal vostro Luis Sal”.