Fedez, la frecciatina a Luis Sal a Muschio Selvaggio: le sue parole

L’amicizia tra Fedez e Luis Sal non è finita nel migliore dei modi e dal podcast che i due avevano creato insieme, Muschio Selvaggio, il rapper ha scagliato alcune frecciatine contro il suo ex amico YouTuber.

Fedez contro Luis Sal: le frecciatine

L’amicizia tra Fedez e Luis Sal è naufragata e da alcuni mesi il rapper conduce Muschio Selvaggio insieme a Mr. Marra. Nelle ultime ore però non ha perso occasione per scagliare alcune frecciatine contro il celebre ex collega, su cui ha affermato: “Sì, questo programma si fa assolutamente senza soldi. A volte li guadagna anche chi non lo fa“. A seguire il rapper ha scagliato una nuova frecciatina che sembrava chiaramente indirizzata contro Luis affermando: “Posso dire una cosa? Voglio ringraziare Davide Marra perché avere una persona al mio fianco che lavora è incredibile. Non succede sempre”.

Sui social in tanti si chiedono se Luis replicherà alle parole dell’ex collega, con cui a quanto pare non è ancora avvenuto un chiarimento. I due hanno deciso d’interrompere i loro rapporti e di non condurre più insieme Muschio Selvaggio ma, da quanto ha lasciato intendere Fedez, Luis percepirebbe ancora dei guadagni dalla realizzazione del format (che viene condiviso su YouTube).