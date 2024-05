Alessi boccia Myrta Merlino e promuove Barbara D’Urso

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha bocciato Myrta Merlino e ha promosso Barbara D’Urso. Il giornalista, anche se in modo elegante, ha fatto capire che la scelta di Berlusconi è stata assolutamente sbagliata.

Intervistato da BubinoBlog, Roberto Alessia ha espresso il suo pensiero su Myrta Merlino e Barbara D’Urso. Adesso che la stagione televisiva è quasi giunta a conclusione, si possono tirare le somme sul nuovo Pomeriggio 5. Anche se Pier Silvio Berlusconi si dice contento del risultato, gli ascolti non sono stati assolutamente soddisfacenti.

“Questa è stata la prima stagione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, come mai non ha avuto un buon riscontro?“, ha chiesto il giornalista. Alessi ha replicato:

“Non sarebbe elegante rispondere. A Milano si dice ogni ‘Ogni ofelè fa el so mestè’, ovvero ogni pasticciere, ogni artigiano in senso lato faccia il suo mestiere. È un antico proverbio milanese che invita ognuno a desistere dall’impicciarsi in un lavoro che non sia in grado di fare o non gli competa”.