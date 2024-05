Migranti: Kelany (Fdi), 'Schlein vuole portare in Europa dottrina Capalbio'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "Sull'immigrazione la segretaria del Pd Elly Schlein continua a proporre la stessa ricetta: una missione europea di ricerca e salvataggio in mare e la redistribuzione dei migranti nel resto Europa. La Schlein ignora evidentemente che questo modello negli ultimi anni si è rivelato fallimentare. Quella che propone, infatti, non è altro che una 'dottrina Capalbio' in chiave europea: e cioè, facciamo entrare tutti, purché vengano accolti da un'altra parte. Fratelli d'Italia, al contrario, ha sempre offerto soluzioni di buon senso che grazie all'azione del governo Meloni oggi sono maggioritarie in Europa". Lo dichiara Sara Kelany, deputata di Fratelli d'Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito.

"L'unico modo per fermare l'immigrazione illegale è bloccare le partenze e offrire un'alternativa ai migranti nei Paesi d'origine. La maggioranza degli Stati europei è d'accordo su questo. Solo il Pd non riesce a capire che l'Europa non supererà mai Dublino se l'Italia continua ad accogliere chiunque", conclude la parlamentare di Fdi.