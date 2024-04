Cara: "Per me la musica è dialogo, una vera e propria relazione"

Cara si è raccontata a OFF CAMERA in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo Verso casa.

E’ uscito il 29 marzo Verso casa, il nuovo singolo di Cara, che ha raccontato a Off Camera come è nata la sua passione per la musica e come si è evoluta diventato il suo lavoro: “Ho iniziato a dialogare con la musica fin da piccola ed è stato naturale metterla al centro della mia vita“.

