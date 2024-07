Le Coliche, al secolo Claudio e Fabrizio Colica, hanno raccontato a OFF CAMERA come riescono a trovare un equilibrio tra vita lavorativa e dinamiche familiari.

I fratelli Claudio e Fabrizio Colica, in arte Le Coliche, sono stati ospiti di OFF CAMERA e ci hanno raccontato qual è l’equilibrio di un sodalizio che non è solo artistico ma anche familiare. Non poteva ovviamente mancare anche un riferimento al pesce d’aprile che hanno organizzato e che ha sconvolto il web.

