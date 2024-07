Ludovica Di Donato si è raccontata a OFF CAMERA tra aneddoti divertenti e i suoi inizi come attrice.

Ospite dell’ultima puntata di OFF CAMERA, l’attrice Ludovica Di Donato ha raccontato i suoi inizi da attrice, quando ancora non sapeva che quello sarebbe diventato a tutti gli effetti il suo lavoro. Non sono mancati, ovviamente, gli aneddoti comici, come il racconto del pesce d’aprile organizzato da Le Coliche.

Guarda le altre puntate di OFF CAMERA