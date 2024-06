Luca Lobuono: "L'idea dei test sociali è nata quasi per gioco, ma non sempre...

Off Camera

Luca Lobuono, ospite di OFF CAMERA ci ha raccontato cosa c'è dietro i suoi test sociali.

Tanta gentilezza, ma anche qualche momento di paura. Luca Lobuono ha deciso di andare in giro per le strade cercando persone gentili attraverso dei test sociali che mostra poi sui suoi canali social. A OFF CAMERA ha raccontato alcuni aneddoti, i motivi che l’hanno portato a iniziare questa avventura e i suoi progetti futuri.

