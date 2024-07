Chiara Anicito, reduce dall'esperienza di Lol - Talent Show, si è raccontata nel corso dell'intervista OFF CAMERA.

Tra i protagonisti della prima edizione di Lol – Talent Show, Chiara Anicito è stata ospite di OFF CAMERA. Nel corso dell’intervista ci ha raccontato come è nato uno degli sketch che l’ha resa famosa, “il gruppo delle mamme”, e di come allo stesso tempo il suo obiettivo sia di non fossilizzarsi su una cosa specifica cercando di spaziare il più possibile all’interno delle dinamiche della comicità e del web.

Guarda le altre puntate di OFF CAMERA