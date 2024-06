Lisa Dalla Via: "Con le Fanfarlo interpretiamo il burlesque come strumento di...

Con Lisa Dalla Via, performer e artista, abbiamo parlato non solo di burlesque ma anche di empowerment femminile e consapevolezza.

Artista e performer di burlesque, Lisa Dalla Via è stata ospita di OFF CAMERA e ci ha raccontato la sua visione, oltre al progetto Fanfarlo, che come lei stessa ammette occupa ormai “il 90% delle giornate”. “Si tratta di un collettivo di donne che interpreta il burlesque come strumento di consapevolezza ed empowerment attraverso un decalogo e una visione dichiaratamente femminista”.

