Sembra che ormai non si parli davvero d’altro se non dei Ferragnez. Tante le polemiche e le indiscrezioni che riguardano Chiara Ferragni e Fedez. In queste ultime ore, il rapper, ha condiviso un suo particolare desiderio che si era prefissato…

La lista desideri di Fedez

Fedez ha voluto ricordare tramite una serie di foto sui social che, proprio due anni fa, è stato operato per il tumore al pancreas. Quel periodo fu molto difficile per il cantante e proprio in quel periodo, Federico scrisse una lista di desideri da voler realizzare entro i prossimi cinque anni. Di anni ne sono già passati due…

Fedez, terzo figlio

Tra i desideri scritti su un foglietto da Fedez, uno ha colpito molto. Nella lista compare ‘possedere un altro figlio‘. E’ chiaro quindi che l’artista avrebbe voluto avere un terzo figlio. L’ipotesi al momento sembra essere un po’ lontana visto come stanno andando le cose tra lui e Chiara Ferragni ma se questo è un sogno di Federico speriamo che lui possa realizzarlo.

Gli altri desideri di Fedez

