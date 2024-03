Ferragni smette di seguire Paola Di Benedetto: tradimento di Fedez?

Strano movimento sui social: Chiara Ferragni e la famiglia hanno smesso di seguire Paola Di Benedetto. Sembra che l’ex madre natura sia stata una “scappatella” di Fedez.

Chiara Ferragni e le sorelle hanno smesso di seguire Paola Di Benedetto su Instagram. Dietro a questo strano movimento social, stando a quanto sostengono i beninformati, ci sarebbe un tradimento di Fedez. Pare che il rapper si sia lasciato andare ad una “scappatella” con l’ex madre natura di Ciao Darwin.

Alessandro Rosica, conosciuto su Instagram come Investigatore Social, ha dichiarato:

“Tra le tante accuse della famiglia Ferragni ci sarebbe una clamorosa presunta scappatella di mesi e mesi tra Fedez e Paola di Benedetto. Infatti tutti hanno appena litigato con lei. Ricordiamo che Paola è molto conosciuta per aver rovinato tantissime famiglie, soprattutto quelle dei calciatori. Non ci sono prove attualmente. È la parola delle amiche di Chiara contro Fede. Da come dicono ‘Federico ora è felicissimo e ha la vita che voleva da single’. Cazz*te. Fedez sta molto male e anche se prova a fare il simpatico vi assicuro che è un periodo brutto. Come lo è per Chiara. Questo per dirvi ciò che dico da settimane, Chiara dovrebbe ascoltare meno le persone dato che molte sue amicizie non sono proprio affidabili e lo sa. L’ho sempre messa in guardia”.

A detta di Rosica, la Ferragni si è fidata dei suoi amici, che le hanno riportato la presunta scappatella tra Fedez e Paola Di Benedetto. Eppure, non ci sono prove. Investigatore Social ha concluso:

“Quindi ribadisco. Per me potrebbero essere solo chiacchiere infondate ma l’accusa è questa. Soprattutto dagli amici di Chiara ‘hanno la bocca troppo grande’. Prove non ce ne sono per il momento. Ci sono comunque tanti altri problemi da risolvere e la crisi non è principalmente per questo motivo. Gli amici sono sempre stati un punto drammatico in questo matrimonio. Lei non ha mai visto di buon occhio gli amici di Fede, Fede non ha mai visto di buon occhio gli amici di Chiara”.