Paola Di Benedetto, la denuncia: "Girare in città di notte per una donna è pauroso"

Paola Di Benedetto ha denunciato via social gli episodi di catcalling ai danni delle donne.

Attraverso i social Paola Di Benedetto ha denunciato il fenomeno del catcalling e il fatto che le donne, in città come Milano, possano aver paura a camminare da sole per strada.

Paola Di Benedetto: la denuncia

Come altre vip anche Paola Di Benedetto è stata vittima di catcalling e nelle ultime lei stessa ha denunciato via social la questione affermando:

“Per una donna camminare da sola dopo una certa ora in qualsiasi città è diventato pauroso e inquietante. Che poi dopo una certa ora, parliamone: sono le 21:30 e passeggiando per le strade di qualsiasi città senti gruppo di omuncoli che fanno del cat calling da brividi”, e ancora: “Siamo nelle condizioni di dover prevedere sempre di essere scortate da qualcuno di più grosso e possente di noi. Altrimenti? L’alternativa è la paura. Solo la paura”.

In tante tra le fan della conduttrice radiofonica hanno condiviso il suo messaggio e si sono dette d’accordo con lei. L’ex fidanzata di Federico Rossi ha concluso il suo post affermando anche che molti uomini si dissocerebbero da comportamenti simili, e che anzi li condannerebbero a loro volta. “Ci tenevo anche a farvi vedere i messaggi di solidarietà che mi sono arrivati da parte degli uomini. Perché non è giusto fare di tutta l’erba un fascio. E ci sono tanti uomini che si dissociano da ciò e che anzi, provano schifo e orrore”, ha affermato la conduttrice. In passato sulla questione si era espressa pubblicamente anche la sua amica Aurora Ramazzotti.