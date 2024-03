Buone notizie per Caterina Balivo. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la Rai ha preso una decisione importante sul suo futuro televisivo. Non ci sarà nessuna cacciata: la conduttrice resterà nella grande famiglia di Viale Mazzini.

Caterina Balivo: buone notizie sul suo futuro in Rai

Stando a quanto sostiene TvBlog, Caterina Balivo resterà in Rai. Anche se il suo programma La volta buona non ha registrato ascolti strepitosi, Viale Mazzini ha deciso di tenere in squadra la conduttrice. Il suo futuro, almeno per la prossima stagione televisiva, è nella televisione di Stato.

L’indiscrezione su Caterina Balivo

Su TvBlog si legge:

“Il programma di Rai1 è stato confermato anche per la prossima stagione tv, compresa la sua conduttrice. La trasmissione andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì (chissà, magari con un’appendice speciale nel primo pomeriggio del sabato)”.

La Rai dà fiducia a Caterina Balivo

Anche se gli ascolti de La volta buona non sono strepitosi, la Rai ha deciso di dare fiducia a Caterina Balivo. Stando alle indiscrezioni, il programma ha registrato punteggi di share sempre più stabili, motivo per cui i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di puntare ancora sulla conduttrice partenopea.