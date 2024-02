Caterina Balivo ha raccontato il dramma che ha vissuto qualche tempo fa. La conduttrice ha perso un bambino la terzo mese di gravidanza. E’ stato un momento difficilissimo, che ha dovuto affrontare con il sorriso perché andava quotidianamente in onda in televisione.

Caterina Balivo ha perso un bambino al terzo mese

Intervistata dal Corriere della Sera, Caterina Balivo si è raccontata un po’. Sposata con Guido Maria Brera dal 2014, hanno due figlie: Guido Alberto e Cora. Nella sua vita, però, ha vissuto un dramma che, fino a qualche tempo fa, faceva fatica a raccontare. La conduttrice ha vissuto sulla sua pelle la terribile esperienza dell’aborto.

La confessione di Caterina Balivo

“Un paio di anni fa ero rimasta di nuovo incinta. Ero felicissima e, avendo già avuto un bambino ero convinta che tutto sarebbe andato bene. Invece no. Quando ho perso il bambino, al terzo mese, sono stata malissimo. Ma dovevo comunque andare in video, avevo le mie responsabilità”.

Caterina Balivo in tv con un dolore nel cuore

Pur avendo la morte nel cuore, Caterina è stata costretta a sfoderare il suo sorriso più bello. Doveva andare in onda con il suo programma e i musi lunghi non erano bene accetti. Tornata a casa, però, il dolore prendeva il sopravvento. Per un po’ ha rifiutato di avere un altro bambino, poi ha elaborato il lutto ed è arrivata Cora.