Caterina Balivo racconta il periodo doloroso vissuto dopo la perdita di un figlio mai nato.

Dopo l’arrivo del primogenito Guido Alberto, nato nel 2012 dall’amore con il marito Guido Maria Brera. Caterina Balivo nuovamente in dolce attesa, purtroppo ha perso il suo bambino:

«Se tu vivi un dolore, non lo devi nascondere. Lo devi vivere. Io l’ho nascosto, soprattutto a me stessa. Io ricordo che quando ho scoperto di averlo perso ero al Niguarda di Milano per fare una visita di controllo e dopo avevo la registrazione del programma. Mi sono messa in macchina, sono andata a Mecenate piangendo, sono arrivata, ho timbrato il cartellino ed ero perfetta. Ero perfetta anche il giorno dopo e quello dopo ancora, finché poi ci sono dei momenti che tutto torna a galla. Quello è un errore che non farò mai più. Se ho un problema lo voglio vivere, voglio piangere, voglio affrontarlo».