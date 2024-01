Caterina Balivo si sbilancia su Selvaggia Lucarelli e il caso Pedretti

Durante l’ultima puntata del suo programma La volta buona, Caterina Balivo si è sbilanciata su Selvaggia Lucarelli e la morte della signora Giovanna Pedretti. La conduttrice, così come altri colleghi, ha sollevato un problema annoso.

Caterina Balivo, nel corso dell’ultima puntata de La volta buona, ha detto la sua sul caso Giovanna Pedretti e sugli attacchi ricevuti da Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli. Uno degli ospiti del programma Rai ha puntato il dito contro il fidanzato della giornalista, sottolineando che avrebbe fatto bene a non sollevare un polverone per una recensione falsa. A questo punto, Caterina si è sbilanciata.

La Balivo ha dichiarato:

“Io mi chiedo una cosa. Quanto è grave l’errore degli altri giornali, che riprendono la notizia di un privato, senza andare a vedere se è tutto vero o meno. A me sembra che i giornalisti spesso non vadano a verificare e poi prendono le notizie on line. Sui social vale tutto? Ma allora tu giornalista di un’importante testata on line non devi guardare chi scrive sui social! Qui c’è un problema. Io scrivo una cosa, nessuno la verifica e poi tutti mi riprendono. Ma allora la colpa di chi è? Mia che l’ho scritta o di voi che la riprendete senza fare controlli?! Eh, scusatemi! Magari prima di riprendere qualcosa di un opinion leader, un giornalista dovrebbe accertarsi di quello che pubblica. Inoltre i social dovrebbero avere delle regole altrimenti è un far west”.