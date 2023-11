Caterina Balivo ha commesso una gaffe a La Volta Buona. Stefano De Martino ha messo in imbarazzo la conduttrice. Un momento di disagio che poi è passato.

La volta buona, Caterina Balivo messa in imbarazzo da Stefano De Martino

Caterina Balivo è tornata in tv con il programma La Volta Buona, in onda da settembre, e nell’ultima puntata è stata in collegamento con Stefano De Martino, che l’ha messa in imbarazzo per via di una gaffe commessa dalla conduttrice. Un momento di disagio passeggero, che si è risolto. Durante la puntata del 14 novembre, Caterina Balivo ha effettuato un collegamento con il set di Bar Stella, dove Stefano De Martino era impegnato nelle prove dello show. La conduttrice, però, ha sbagliato il nome di uno dei comici dello show di Stefano De Martino, ovvero Herbert Ballerina. Non è la prima volta, perché nella puntata precedente l’attore è stato ospite de La Volta Buona e la conduttrice lo ha chiamato Albert Ballerina. Stefano De Martino ha fatto notare l’errore alla conduttrice, chiedendole se avesse pronunciato bene il nome del comico. Ha poi fatto mandare in onda dalla regia una clip in cui sono comparse tutte le volte in cui Caterina Balivo ha sbagliato il nome di Herbert.

La gaffe di Caterina Balivo: la risposta di Herbert Ballerina

Caterina Balivo non ha trattenuto le risate, ma è subito apparsa in evidente imbarazzo. “No, vabbè… Io sono veramente dispiaciuta… Spero di poter riballare con lui…” ha dichiarato la conduttrice. “La tua non è stata una gaffe perchè il suo nome non lo conosce nessuno… Noi abbiamo una chat in cui ci giriamo i vari strafalcioni degli altri sul suo nome… Io lo chiamo Herpes…” ha risposto Stefano De Martino. Anche Herbert Ballerina ha preso la parola, invitando la conduttrice a cenare con lui, e pagare il conto, per farsi perdonare.