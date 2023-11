Stefano De Martino a Londra con Santiago: "Mentre la mamma fa la sciocchina alle Maldive"

Stefano De Martino si trova a Londra in compagnia di suo figlio Santiago e intanto, sui social, i leoni da tastiera non hanno perso occasione per prendere in giro la sua ex, Belen Rodriguez.

Stefano De Martino: le critiche a Belen

Stefano De Martino è partito per Londra in compagnia di suo figlio Santiago, e nel frattempo la sua ex, Belen Rodriguez, sta trascorrendo una vacanza da sogno alle Maldive in compagnia di Elio Lorenzoni, che sembra le abbia chiesto di sposarlo. Sui social in tanti hanno criticato la showgirl tra i commenti all’ultimo post di suo marito e c’è chi l’ha accusata di essere una madre assente e di pensare soltanto a sé stessa.

“Meno male che almeno hai un padre normale che si farà pure i cavoli suoi ma con discrezione”, ha scritto un utente tra i commenti al post di De Martino, mentre altri hanno aggiunto: “Mentre la madre è impegnata a fare la stupidina con i post, Santiago va in giro con il padre a Londra tra spettacoli e cultura. Bravo Stefano, potranno dire la qualunque, ma sei un padre eccezionale che si occupa realmente della sana crescita anche culturale di suo figlio”, oppure: “Santiago con il papà a Londra. Viaggio culturale, teatro, musei..la mamma al sole delle Maldive con l’amante di turno con l’ex solite mossette con tutti i suoi amanti stessi posti ,stessi atteggiamenti..un ragazzina immatura senza morale”. Belen Rodriguez replicherà alle critiche sul suo conto? Sui social in tanti sperano di saperne di più e si chiedono se davvero lei ed Elio convoleranno a nozze.