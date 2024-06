I fondi messi a disposizione per gli incentivi auto 2024 sono terminati in meno di nove ore

I fondi stanziati dal Decreto incentivi auto elettriche 2024 si sono esauriti in meno di un giorno dall’apertura del portale Ecobonus del Mimit.

Incentivi auto 2024: esauriti i fondi

Il Governo ha lanciato nuovi incentivi per la rottamazione dei veicoli inquinanti, con contributi che possono arrivare fino a 13.750 euro per chi decide di sostituire la propria auto. I fondi coprono anche motocicli e veicoli commerciali leggeri. In totale, è stato stanziato un miliardo di euro, con un minimo di 5mila euro per la rottamazione dei mezzi più inquinanti. Inoltre, chi ha un Isee inferiore a 30mila euro può beneficiare di agevolazioni più elevate.

Boom di richieste per le auto elettriche

La gestione della piattaforma per prenotare gli Ecobonus è stata affidata a Invitalia, per conto del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tra i veicoli rottamabili rientrano anche quelli con classe di emissione Euro 5. La piattaforma è stata attivata alle 10 di oggi, lunedì 3 giugno, ma già alle 19 rimanevano disponibili solo 2.672 euro per le auto con emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2. Michele Crisci, presidente dell’Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), ha affermato tuttavia che “non sono stati resi disponibili tutti i fondi previsti per le autovetture: mancano ben 178,3 milioni“, sottolineando un imprevisto problema al tetto massimo di spesa.

Le parole del ministro Urso

“Con questo piano incentivi sosteniamo le famiglie nell’acquisto di un’auto ecologica rinnovando il parco auto e nel contempo stimolando la produzione nazionale. È un Piano Italia, per la famiglie e per il lavoro italiano” ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un post su X.