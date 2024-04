VivaRai2, Fiorello in lacrime: "Ho la morte nel cuore, non si può..."

Generalmente, Fiorello si presenta in televisione con il sorriso stampato sulle labbra. Nella puntata di VivaRai2 del 10 aprile, però, lo showman siciliano ha lasciato spazio alle lacrime e ha aperto la diretta con “la morte nel cuore“.

VivaRai2, Fiorello in lacrime: le parole

La puntata di VivaRai2 del 10 aprile 2024 si è aperta in modo diverso. Fiorello è apparso in video con il volto buio, triste e appena ha iniziato a parlare non è riuscito a trattenere le lacrime. Ha esordito:

“Questo programma è dedicato al buonumore e di buonumore ce ne è veramente poco. Succedono cose brutte tutti i giorni, anche la tragedia di ieri della centrale idroelettrica dove sono morte persone, lavoratori. Si parla sempre di sicurezza sui posti di lavoro ma a quanto pare non basta mai”.

VivaRai2: Fiorello sulla tragedia della centrale idroelettrica

Fiorello, senza nascondere le lacrime, ha proseguito:

“Sappiamo quello che succede, vorremmo regalare buonumore e delle volte si riesce ma con la morte nel cuore. Non si può rimanere insensibili quando leggi cose del genere sul giornale. Soprattutto queste perché la gente che lavora dovrebbe essere tutelata sempre. Ok la perfezione non esiste, ma ogni volta che succede qualcosa del genere ci si interroga e si spera che non accada mai più… Invece continua ad accadere”.

VivaRai2: Fiorello cita De Gregori

Prima di entrare nel vivo della puntata di VivaRai2, Fiorello ha parlato anche delle guerre:

“Ci sono le guerre, tutti leggiamo quello che succede. La pace è sempre lontana però noi cerchiamo ogni mattina, ma solo per 40 minuti, non dico di farle dimenticare, perché queste cose non vanno dimenticate, ma iniziare la giornata con il sorriso per poi pensare per il resto della giornata”.

Subito dopo, Fiorello si è esibito con la canzone Generale di Francesco De Gregori.