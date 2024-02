Viva Rai2, leggero malore per Fiorello in diretta

Momenti di paura e tensione questa mattina a Viva Rai2, il fortunato programma condotto da Fiorello. Il comico siciliano ha infatti dovuto interrompere brevemente la trasmissione, accusando un lieve malessere.

Il malore

L’episodio è avvenuto mentre Fiorello stava discutendo delle canzoni presentate al Festival di Sanremo. Nello specifico stava svelando che Mahmood, Irama e Ghali hanno raggiunto le posizioni più alte della classifica delle più ascoltate. Ha poi iniziato a scherzare, raccontando una gag, ma nel mezzo di quella scenetta si è fermato a causa di un improvviso mal di testa.

“Mamma mia, mi sto sentendo male, l’ipofisi mi è arrivata qua davanti c’è qualcosa che non va” afferma il comico, visibilmente provato.

Il lieto fine

Fortunatamente non era niente di grave e, dopo un breve istante di panico, Fiorello era di nuovo in forma, rassicurando il pubblico di aver avuto un leggero malessere ma di essersi ripreso. Ha quindi concluso la trasmissione leggendo alcune lettere dei bambini, salutando un membro dello staff assente per motivi di salute e intrattenendo il pubblico con una performance musicale.