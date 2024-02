Myrta Merlino svela il regalo che le ha fatto Pier Silvio Berlusconi per la conduzione di Pomeriggio 5.

Dallo scorso settembre, Myrta Merlino è entrata a far parte della grande famiglia Mediaset. A distanza di mesi, la conduttrice ha svelato che Pier Silvio Berlusconi le ha fatto un graditissimo regalo. Di cosa si tratta?

Myrta Merlino svela il regalo che le ha fatto Pier Silvio Berlusconi

Anche se gli ascolti di Pomeriggio 5 non sono soddisfacenti e si vociferano cambi di conduzione a partire da settembre 2024, Myrta Merlino continua a dirsi soddisfatta dei risultati del suo salottino. Nel corso di un’intervista a La Repubblica, la presentatrice ha anche svelato che Pier Silvio Berlusconi le ha fatto un graditissimo regalo.

Myrta Merlino: cosa le ha regalato Pier Silvio Berlusconi?

Non è solo Myrta Merlino ad essere soddisfatta degli ascolti di Pomeriggio 5, ma lo è anche l’editore. La conduttrice ha raccontato che Pier Silvio Berlusconi le ha addirittura fatto un regalo: un bel mazzo di fiori. Un cambio di conduzione, a quanto pare, è fuori discussione.

Myrta Merlino: gli ascolti di Pomeriggio 5 saliranno

Se la verità fosse davvero quella raccontata da Myrta, Pomeriggio 5 non dovrebbe vedere nessun cambio di conduzione. La Merlino ha sottolineato che, nonostante la forte concorrenza de La Vita in diretta di Alberto Matano su Rai1, il pubblico è rimasto fedele al programma pomeridiano di Mediaset. Non a caso, la presentatrice è convinta di riuscire a riportare gli ascolti al 20% di share. Ce la farà? Lo scopriremo solo a fine stagione.