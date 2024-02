Pomeriggio 5, Myrta Merlino assente per problemi di salute: chi la sostituisce? Per quanto tempo?

Problemi di salute per Myrta Merlino, che si vede costretta ad assentarsi da Pomeriggio 5. La conduttrice lascia il posto ‘vacante’ e i vertici Mediaset corrono ai ripari schierando una collega della Rete molto apprezzata.

Pomeriggio 5: Myrta Merlino assente per problemi di salute

Stando a quanto anticipato da Fanpage, Myrta Merlino è stata costretta ad assentarsi da Pomeriggio 5 per motivi di salute. Sembra che sia stato un problema improvviso, tanto che la sostituta scelta dai vertici Mediaset è ancora in viaggio per raggiungere Roma. La puntata del format in programma per mercoledì 7 febbraio, però, inizierà regolarmente alle 17.

Chi sostituisce Myrta Merlino a Pomeriggio 5?

A sostituire Myrta Merlino a Pomeriggio 5 sarà una collega Mediaset molto apprezzata. Stiamo parlando di Simona Branchetti, che in passato ha già condotto Pomeriggio 5 News. Al momento, le conduttrici non hanno commentato il cambio, né tantomeno hanno parlato dei motivi che hanno spinto i vertici a fare questa scelta.

Quanto rimarrà Simona Branchetti a Pomeriggio 5?

Simona Branchetti condurrà Pomeriggio 5 il tempo necessario a Myrta Merlino per tornare in forma. Per ora, è bene sottolinearlo, la conduttrice principale non ha ufficializzato la sua assenza, né tantomeno i suoi problemi di salute.