La notizia ha fatto scalpore nel mondo dello spettacolo. Myrta Merlino ha condiviso apertamente la sua attuale condizione di salute durante la trasmissione di Pomeriggio 5. La rivelazione della sua lotta contro un problema influenzale, mentre l’Italia è travolta da un’epidemia di influenza, ha sollevato molte domande sulla gestione di questa comune ma talvolta sottovalutata malattia.

La decisone di Myrta Merlino

La giornalista ha confessato di aver sperimentato i sintomi caratteristici dell’influenza – tosse, mal di gola e raffreddore – e ha optato per un trattamento che ha suscitato polemiche: l’uso di antibiotici, nonostante il tampone negativo per il COVID-19. La sua decisione di continuare a lavorare, sebbene affetta da questa malattia, ha acceso un dibattito in studio, coinvolgendo anche il medico ospite Matteo Bassetti.

Bassetti non approva

Durante il confronto, il dottor Bassetti ha chiarito che l’uso di antibiotici per trattare l’influenza è scorretto poiché questa malattia è di natura virale e non batterica. Ha sottolineato l’importanza di utilizzare farmaci antinfiammatori solo quando i sintomi sono presenti, sconsigliando fortemente l’automedicazione senza una reale necessità. “Bisogna tornare alle regole della nonna: liquidi, caldo e riposo”, ha sottolineato il medico, enfatizzando l’importanza del supporto domiciliare per curare l’influenza.

Dedizione al lavoro ma gestione dell’influenza che desta perplessità

Myrta Merlino, nonostante la sua condizione di salute, ha continuato a condurre il programma, mostrando un impegno straordinario nel fornire informazioni al suo pubblico. La sua determinazione nel proseguire con il lavoro non è passata inosservata, tuttavia, il suo approccio alla gestione della malattia ha sollevato preoccupazioni sulla corretta consapevolezza e trattamento dell’influenza, un problema che sta attualmente mettendo a dura prova molti cittadini italiani e le risorse sanitarie.