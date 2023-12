Myrta Merlino: "Barbara D'Urso? Ecco come stanno le cose"

A tre mesi dall’inizio della nuova edizione di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha deciso di rompere il silenzio inserito alle critiche ricevute e al suo rapporto con Barbara D’Urso.

Myrta Merlino: come stanno le cose con Barbara D’Urso

La conduzione di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque ha sollevato una vera e propria marea di polemiche sui social e in tanti hanno avuto da ridire sul conto della conduttrice che, a tre mesi di distanza dall’inizio del programma tv, ha deciso di replicare alle polemiche e fornire la sua versione dei fatti.

“Pomeriggio 5 è al 15-16% di share. Leggevo flop, l’editore che voleva sostituirmi, con i nomi delle conduttrici pronte a prendere il mio posto. Mentre uscivano queste notizie, mi arrivavano i fiori di Pier Silvio Berlusconi. Perché tanto veleno inutile? Mistero”, ha dichiarato Myrta Merlino che, a seguire, ha anche rotto il silenzio in merito al suo rapporto con Barbara D’Urso, con cui si è vociferato di una presunta (e mai confermata) rivalità: “Mi ha chiamato Pier Silvio, il problema tra me e lei non esiste. Escludo che una donna intelligente come Barbara ce l’abbia con me”, ha affermato Myrta Merlino. Barbara D’Urso confermerà le sue parole? In tanti sono curiosi di conoscere ulteriori dettagli in merito alla vicenda.