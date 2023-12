Durante un’intervista su La7 a L’Aria che Tira, condotta da Myrta Merlino, la quale ha avuto come ospite Nunzia Caputo, conosciuta come la “signora delle orecchiette” di Bari.

Il tono confidenziale dell’ospite nasconde un segreto

Quello che ha destato sorpresa è stato il modo confidenziale con cui Nunzia si è rivolta immediatamente alla conduttrice. “Innanzitutto, saluto Myrta. Ciao Myrta, ti aspettiamo, vieni che le mangi, le assaggi e poi ci dici come sono”, ha dichiarato la signora durante l’intervista in collegamento con lo studio. Tuttavia, dietro questa cordialità, c’era un piccolo segreto che ha aiutato l’ospite a non sbagliare il nome della conduttrice.

La scritta sulla mano

Nunzia aveva scritto “Mirta con la ‘i'” sul palmo della mano ed è stata lei stessa a svelare questo trucco, mostrando il palmo della mano alla telecamera. L’inviato Vito Paglia si trovava a Bari per un diverso motivo: intervistare i cittadini sulla recente tesi della CNN che suggerisce che Babbo Natale possa essere sepolto nel capoluogo pugliese.

Un momento di leggerezza televisiva

La leggerezza di un momento televisivo ha regalato una situazione divertente e informale, mostrando come anche dietro le quinte dei programmi più seri possano nascondersi piccoli segreti e situazioni inaspettate. In un ambiente mediatico in continua evoluzione, episodi come questo rivelano l’autenticità che possono rendere un programma televisivo più vicino al pubblico, dimostrando che dietro ogni intervista si nascondono storie divertenti e persone reali.