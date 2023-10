Myrta Merlino: ecco quanto guadagna come conduttrice di Pomeriggio 5

Myrta Merlino: ecco quanto guadagna come conduttrice di Pomeriggio 5

Myrta Merlino, guadagna come conduttrice di Pomeriggio 5? Ecco tutti le entrate della sostituta di Barbara D'Urso.

Dopo aver trascorso diversi anni a La7, Myrta Merlino è sbarcata su Canale 5 come conduttrice di Pomeriggio 5. Vediamo quanto guadagna a Mediaset.

Myrta Merlino: quanto guadagna come conduttrice di Pomeriggio 5?

Nella stagione televisiva 2023/2024, sia la Rai che Mediaset hanno deciso di rivoluzionare la propria Rete. Per quanto riguarda il Biscione, tra i tanti arrivi c’è stata Myrta Merlino, scelta come sostituta di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La presentatrice arriva da La7, dove per diversi anni ha condotto un programma di informazione. Quanto guadagna a Canale 5?

Myrta Merlino: stipendio folle per Pomeriggio 5

Secondo alcune voci di corridoio, come conduttrice di Pomeriggio 5 guadagna 8 mila euro a puntata. Considerando che il programma di Canale 5 va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, Myrta Merlino guadagna circa 160 mila euro al mese.

Myrta Merlino: i guadagni oltre Pomeriggio 5

I guadagni di Myrta Merlino non si fermano a Pomeriggio 5. La conduttrice, infatti, percepisce uno stipendio anche come giornalista. Secondo i beninformati, il suo compenso varia tra i 5 e i 15 mila euro al mese. Infine, bisogna aggiungere le entrate legati ai suoi libri e ai format, sia televisivi che radiofonici, che la vedono nei panni di presentatrice, ideatrice e autrice.