In che rapporti sono, davvero, Myrta Merlino e Barbara d’Urso? Entrambe condividono l’esperienza alla conduzione di Pomeriggio 5, portata avanti dalle due con uno stile che per molti versi si potrebbe dire agli antipodi. Sulla carta entrambe hanno espresso nei confronti dell’altra parole di stima e di rispetto, eppure un recente gesto social di Merlino sembrerebbe avere lanciato un segnale un po’ diverso (il condizionale è d’obbligo!).

Myrta Merlino lascia un like critico nei confronti di Barbara d’Urso

Come riporta Gossip e tv, tutto nasce a partire da un post pubblicato da Myrta Merlino dove quest’ultima ha risposto alle critiche di chi l’ha attaccata per una sua recente uscita sul caso della strage di Alessandria che è stata, dal suo punto di vista, profondamente travisata. La frase era quella in cui Merlino parlava del femminicidio compiuto dal killer Martino Benzi per “troppo amore”.

Il post è stato commentato da un’utente che ha voluto manifestare il suo supporto a Myrta Merlino, scrivendole:

Purtroppo questa gente che commenta ha completamente dimenticato le figuracce di chi presentava prima di te, hanno tutti improvvisamente dimenticato le frasi inopportune, le reazioni inopportune e soprattutto le faccine inopportune! Tutto improvvisamente è stato dimenticato! Questo perché purtroppo stanno facendo tutto il possibile per scoraggiarti e tentare di farti abbandonare il timone!

Le parole dell’utente hanno ricevuto un like di Myrta Merlino, piuttosto sospetto. La conduttrice l’ha lasciato perché voleva semplicemente ringraziare l’utente per il messaggio di stima o per altri motivi legati proprio a Barbara d’Urso a noi sconosciuti?