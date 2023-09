Feroci polemiche su X per le frasi della conduttrice di Pomeriggio 5

Myrta Merlino si trova in queste ultime ore al centro di feroci polemiche legate alle sue recenti dichiarazioni riguardanti la strage di Alessandria. Ecco che cos’ha detto in diretta a Pomeriggio 5 per aver tanto fatto infuriare il popolo del web.

Myrta Merlino sulla strage di Alessandria

Tutto nasce dalle frasi pronunciate in collegamento da Titti, un’amica di famiglia del killer Martino Benzi, colpevole dell’assassino di moglie, figlio e suocera avvenuto lo scorso 27 settembre. Ebbene tale Titti ha espresso un’opinione riguardo all’operato dell’uomo (suicida dopo il folle gesto) che ha scatenato feroci critiche e dalla quale, tuttavia, la conduttrice non ha preso le distanze. Parlando della strage la donna ha dunque dichiarato:

Ho pensato una cosa che ho esternato nell’immediato con chi ho vicino. Era troppo amore perché Martino amava tantissimo la sua famiglia e amava tantissimo la suocera. Era il suo nucleo familiare. In questo gesto folle, chissà che cosa gli sarà passato per la testa, ha voluto preservare la moglie, il figlio e la suocera. Li ha voluti portare con sé, uniti per sempre.

Myrta Merlino non si è scomposta rispetto a tali affermazioni, e ha anzi commentato la tragica vicenda aggiungendo semplicemente: “Interessante. Forse quell’uomo ha ucciso per troppo amore pensando in qualche modo di proteggerli con la morte”.

Bufera social per le parole di Myrta Merlino

Il video dello scambio è rapidamente stato ripreso su X, con decine di utenti infuriati per la mancanza di empatia da parte della presentatrice di Pomeriggio 5 nei confronti delle vittime della strage. “Mi cadono le braccia”, “Myrta è impazzita”, “Non ho parole”: questi soltanto alcuni dei commenti al vetriolo apparsi sui social dopo la mancanza presa di posizione di Merlino sul delicato caso.