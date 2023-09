Aria di crisi in casa Mediaset. Voci di corridoio dicono che ci sia preoccupazione per il calo di share di Pomeriggio Cinque, che quest’anno è passato dalla conduzione di Barbara D’Urso a quella di Myrta Merlino.

Ascolti in picchiata per il programma di Myrta Merlino: aria di cambiamento?

Pomeriggio Cinque è sempre stato un programma amatissimo dal pubblico pomeridiano di Canale 5, non è strano che i cambiamenti introdotti nella nuova edizione possano aver destabilizzato un pubblico affezionato. Secondo i numeri riportati da Dagospia, gli ascolti dopo due settimane dall’inizio del programma sarebbero già in picchiata. Giovedì 14 settembre, ad esempio, avrebbe registrato una media di share pari al 12%, non proprio stellare, soprattutto se si pensa Pomeriggio Cinque dovrebbe anche trainare il preserale di Canale 5. Rumors vorrebbero Mediaset preoccupata da questi dati, ma non ci sono conferme su decisioni per dare una scossa agli ascolti.

Il calo di ascolti di Pomeriggio Cinque sembrerebbe preoccupare i vertici Mediaset

Il cambio del volto di Pomeriggio Cinque, passato dalla sua ideatrice e conduttrice Barbara D’Urso alla giornalista ex-volto di La7 Myrta Merlino, doveva essere una delle grandi rivoluzioni Mediaset di questo autunno. Secondo i numeri raccolti da Dagospia, però, pare gli ascolti non siano stati stellari come ci si sarebbe aspettati. A dare uno scossone negativo allo share è stato il ritorno de La Vita In Diretta su Rai 1, programma che sembrerebbe aver vinto la guerra agli ascolti con la sua controparte Mediaset nella fascia oraria pomeridiana. Voci di corridoio suggerirebbero l’introduzione di qualche cambiamento al nuovo Pomerggio Cinque di Myrta Merlino, ma per ora non ci sono notizie certe e confermate.