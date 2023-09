Myrta Merlino debutta a Pomeriggio 5: in occasione della sua prima puntata al timone del format, la giornalista arrivata in Mediaset da La7 ha rivolto un preciso messaggio a Barbara d’Urso.

Myrta Merlino debutta a Pomeriggio 5, il messaggio per Barbara d’Urso

“Che emozione! Devo dire che le prime sono sempre una grande emozione”. Proprio la parola “emozione” è stato il mot refranh di Myrta Merlino in occasione del suo debutto a Pomeriggio Cinque. “È la prima che non dimenticherò mai, perché e tutto nuovo: è la prima volta a Pomeriggio 5, è la prima volta che comincia alle 16:55. Vi terrò compagnia tutti i giorni per due ore, è la prima volta con questo pubblico, questo pubblico caldo che mi riempie. Da quando c’è stato il Covid non ho mai avuto il contatto con il pubblico, poi ci siete voi a casa e spero che questa diventerà casa vostra”, ha aggiunto.

La prima puntata della nuova stagione del format trasmesso su Canale 5 è cominciata con le promesse della conduttrice al pubblico. “Della mia vita passata riporterò il mio amore per questa lavoro, vi racconterò tutto con onestà e rigore e sarò sempre dalla vostra parte”.

Il cambio di rotta

Il debutto della giornalista arrivata da La7 è avvenuto dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi di porre un freno al trash e portare la trasmissione a focalizzarsi su attualità e cronaca è stato preceduto da numerose polemiche. I fan del programma, infatti, non hanno accettato di buon grado la sostituzione di Barbara d’Urso dopo quindici anni di conduzione. Ma, proprio alla d’Urso, la Merlino ha rivolto un saluto speciale.

“Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con successo questa trasmissione, ciao Barbara grazie”, ha detto l’ex conduttrice de L’Aria che tira.

Mentre il cambio di rotta del format è evidente anche dal look scelto dalla Merlino che ha indossato un elegante tailleur bianco con sottogiacca di seta tono su tono, non resta altro che attendere e scoprire se la nuova padrona di casa di Pomeriggio Cinque sarà in grado di conquistare il cuore dei telespettatori.