Bianca Berlinguer e Myrta Merlino: “alta tensione” a Mediaset

Alta tensione e Mediaset per Bianca Berlinguer e Myrta Merlino. Le due, arrivate al Biscione da altre Reti, sono pronte al debutto ma starebbero mettendo a dura prova le “maestranze“.

Bianca Berlinguer e Myrta Merlino sono arrivate a Mediaset da qualche settimana e stanno già dettando le regole. Stando ad un’indiscrezione lanciata da Dagospia, le due conduttrici “sono assai esigenti e pignole“. E’ per questo che al Centro Palatino di Roma c’è “alta tensione“.

Mentre Bianca arriva a Mediaset dopo 34 anni in Rai, Myrta viene da qualche anno di duro lavoro a La7. Entrambe hanno intenzione di rivoluzionare il Biscione, la prima con E’ sempre Carta Bianca e la seconda con Pomeriggio 5. Mentre la Berlinguer guiderà il solito programma cambiando solo Rete, la Merlino dovrà prendere il posto di Barbara D’Urso.

Su Dagospia,, il giornalista Alberto Dandolo ha scritto:

“Agitazione e altissima tensione in quel del Centro Palatino a Roma per la partenza dei programmi delle due new entry di Mediaset: Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. Le signore del giornalismo sono assai esigenti e pignole e alle stressate maestranze tocca lavorare sodo. Alla sede capitolina del Biscione si lavora giorno e notte per assecondare ogni richiesta ed esigenza. La parola d’ordine sono rigore ed efficienza“.