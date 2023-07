Bianca Berlinguer è in procinto di lasciare la Rai per spostarsi in via definitiva a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi le ha offerto un ruolo di primo piano a Rete 4: la Berlinguer dovrebbe essere il volto di due programmi di punta.

Quanto dovrebbe essere pagata Bianca Berlinguer per restare in Mediaset

Secondo le informazioni che sono state rese pubbliche da ‘Dagospia’ pare che Bianca Berlinguer per passare dalla Rai a Mediaset abbia potuto beneficiare anche di un ricco aumento. Dalle informazioni che circolano, sembra che il contratto della giornalista preveda un ammontare di guadagno di circa 600 mila euro, il doppio rispetto a quanto ottenuto fino ad ora. Sempre secondo ‘Dagospia’ pare che la Berlinguer abbia anche fatto assumere a Mediaset due collaboratrici.

Il ruolo della Berlinguer a Mediaset: cosa dobbiamo aspettarci

Secondo Davide Maggio, Pier Silvio Berlusconi avrebbe convinto Bianca Berlinguer a lasciare la Rai anche grazie alla promessa di renderla uno dei volti principali di Rete 4. La giornalista si dovrebbe occupare di due programmi, uno pomeridiano e uno in prima serata. Il primo dei due andrà in onda nell’access prime time e sostituirà ‘Stasera Italia’ di Barbara Palombelli. L’altro, in onda ogni martedì, sarà il corrispettivo di ‘#CartaBianca’.