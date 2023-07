“Noi ci rivedremo presto, prestissimo. Questo sì, ve lo prometto. Vi voglio bene”. Con queste ultime parole, Myrta Merlino aveva salutato La7 dopo 12 anni alla conduzione del talk di punta del pomeriggio, “L’Aria che tira”. Parole che suonano profetiche, soprattutto oggi, dopo il “caffeuccio” servito a Barbarella. Dalla prossima stagione il pomeriggio di Mediaset sarà della ex signora dell’informazione di La7.

Pomeriggio 5: ecco chi sostituirà Barbara D’Urso

Nell’ultima foto sui social appare raggiante, diretta verso il suo buen retiro a Pantelleria, al fianco del compagno Marco Tardelli. I followers sanno già tutto: la signora dell’informazione di La7, Myrta Merlino sostituirà Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. L’ufficialità è arrivata nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, stagione 2023 2024.

Myrta al posto di Barbara. Due donne forti, dalla tempra dura, nelle loro vene scorre lo stesso sangue e temperamento napoletano. Eppure questa staffetta traccia il passaggio deciso dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Ovvero, le notizie separate dall’intrattenimento. Il grande colpo all’infotainment dell’era Pier Silvio.

Non l’unico, in verità, perché anche a Le Iene una giornalista prenderà il posto di una soubrette regina del gossip: Veronica Gentili sostituirà Belen Rodriguez.

Le inchieste e l’impegno contro le ecomafie: chi è Myrta Merlino

Berlusconi junior prova a spegnere il fuoco dursiano: “Ringrazio Barbara per la professionalità e l’impegno. Ci ha chiesto un rinnovo di due anni con la garanzia di un prime time almeno all’anno. Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di Pomeriggio 5. Volendo cambiare la linea pomeridiana, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei. Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica”.

“Definire questo giugno intenso sarebbe riduttivo. È stato un mese pieno di viaggi, incontri, saluti, nuovi inizi, ma soprattutto di tantissime emozioni. Ora, però, per qualche giorno è arrivato il momento di staccare la spina, ricaricare le energie e tornare lì dove il tempo si ferma, dove ogni riflessione affonda nel rumore delle onde che sanno curare ed accarezzare, lì nel nostro rifugio: Pantelleria arriviamo”. Queste, invece, le ultime parole di Myrta affidate a Instagram, in vacanza nella sua amata isola che lo scorso anno cercava assieme a Tardelli di salvare dalle fiamme e dal pericolo ecomafie. Temi più volte approfondite a L’aria che tira.

“Dopo un’estate torrida e piena di incendi – denunciava in quel caldo agosto 2022 – questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima”.

Napoletana di sangue e di nascita, la sua carriera giornalistica comincia dalle radici, dal quotidiano napoletano Il Mattino. Già in quegli anni Novanta si occupava di televisione. Nel 1995 diventa giornalista professionista e si fa subito notare nel giornalismo d’inchiesta per lo storico rotocalco Rai “Mixer” di Giovanni Minoli. Affronta temi socio-economici di grande tanto da diventare responsabile economica di Rai 3, e autrice del talk show a tema come “Italia Maastricht”, “Energia”, “Mister Euro”, “La Storia siamo noi”.

Nel 2009 approda a La7, oggi il trampolino verso la consacrazione a Mediaset, al posto di quello che per anni è sembrato l’intoccabile regno di Lady Cologno.