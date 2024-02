Tanti i cambiamenti in Mediaset negli ultimi mesi, la strategia attuata da Pier Silvio Berlusconi con l’arrivo di Myrta Merlino e Bianca Berlinguer per battere la concorrenza.

Myrta Merlino cosa sta succedendo in Mediaset?

Nonostante il forte interesse di cambiare le modalità dell’informazione di Pier Silvio Berlusconi e combattere il gossip, allontanandosi dalla cosiddetta “tv spazzatura”, non sembrano essere incoraggianti i dati Auditel giornalieri del programma di Myrta Merlino. A tal proposito, si vocifera un allontanamento della conduttrice da Pomeriggio Cinque con l’arrivo di una nuova giornalista.

I problemi in Mediaset con Myrta Merlino

Sembrerebbe arrivare un colpo di scena a Pomeriggio Cinque. Dopo i dati Auditel in negativo, rispetto alle concorrenti, si vocifera un nuovo nome di una nuova conduttrice alla guida del programma. La conduttrice purtroppo non ha convinto né il pubblico né i vertici Mediaset, raggiungendo nella scorsa settimana solo il 14% di share.

«Dite a Myrta Merlino che Pier Silvio Berlusconi ha una vera e propria stima professionale per Veronica Gentili attualmente padrona di casa de Le Iene. Ditele anche che Veronica è in fortissima ascesa in Mediaset. Pier Silvio la considera infatti una delle poche capaci di fare informazione e spettacolo con la stessa credibilità. Myrta avvisata mezza salvata».