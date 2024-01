Da mesi, ormai, Myrta Merlino ha preso il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Nell’ultima puntata, la conduttrice si è presentata in studio con una moka. La domanda sorge spontanea: è una provocazione rivolta a Carmelita?

Pomeriggio 5, Myrta Merlino porta una moka in studio: provocazione?

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino si è presentata in studio con una moka in mano. Il motivo, all’apparenza, è uno degli argomenti del giorno: il caffè italiano. Eppure, in molti hanno subito pensato ad una provocazione nei riguardi di Barbara D’Urso. D’altronde, il caffeuccio di Carmelita è stato un must per tanti, tanti anni, quindi è lecito pensare ad una frecciatina.

Cosa ha detto Myrta Merlino a Pomeriggio 5?

Myrta, munita di Moka, ha così lanciato il servizio sul caffè a Pomeriggio 5:

“A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Lo scrive Erri De Luca ed è vero. Perché per noi italiani, e per noi napoletani non ne parliamo, il caffè è tutto: è mito, è poesia, è un gesto d’amore. Eppure il Gambero Rosso dice che il caffè italiano non è più il migliore del mondo. Il caffè italiano è sciatto, è amaro”.

Pomeriggio 5: Myrta Merlino ha lanciato una frecciatina alla D’Urso?

La Merlino, portando una moka in studio, ha voluto lanciare una frecciatina alla D’Urso? Non possiamo dare una risposta, ma pensare ad una provocazione è lecito. D’altronde, avrebbe anche potuto lanciare il servizio senza la caffettiera. I fan di Carmelita, neanche a dirlo, non hanno apprezzato il gesto.