Nel corso di uno speciale del Tg1, Fiorello ha rivelato di essere stato operato per un melanoma alla schiena. Lo showman siciliano ha scoperto di avere “sette masse tumorali” durante una visita di routine dal dermatologo avvenuta nel 2015.

Fiorello ha confessato:

“Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pise**o, per verificare l’esistenza di nei . Io mi sono così tolto le mutande e ho tirato fuori la belva”.

Lo showman siciliano è riuscito a fare ironia anche su un argomento tanto serio, ma ha sottolineato che la prevenzione è fondamentale.

Non solo il melanoma alla schiena, Fiorello ha svelato anche qual è il suo più grande rimpianto. Ha dichiarato:

“Il mio più grande rimpianto è non aver potuto studiare come avrei voluto. Io faccio sempre le battute sulla scuola, io non ero male, il mio problema era la frequenza: quando ci andavo ero bravo! Avrei voluto studiare di più, studiare la musica, imparare uno strumento e mi sarebbe piaciuto imparare a parlare l’inglese. Io infatti invidio i bambini inglesi, loro già a 6 anni sanno l’inglese”.