Europee: Magi, 'sovranisti come Meloni vogliono status quo mantenendo diritto veto'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "L'Europa la cambia chi la ama e comprende che è una costruzione imperfetta. E' necessaria una continua costruzione e un continuo compromesso, al punto di fare un salto nell'integrazione europea, altrimenti nessuno dei ventisette Stati da solo riuscirà a garantire pace, sviluppo, ricerca, politiche climatiche, transizione energetica". Così il segretario di +Europa Riccardo Magi a Otto e mezzo su La7.

"E' un punto politico senza il quale non si fa nulla. Speriamo che il gruppo di Renew sia il terzo nel Parlamento europeo. Da questo punto di vista l'apporto che può dare l'Italia è fondamentale. Il problema non sono gli europeisti ma l'Europa politica che manca ed è mancata. E' così che nazionalisti e sovranisti vogliono lo status quo mantenendo il diritto di veto. Tra i primi punti nel programma Meloni ha mantenere il diritto di veto nel Consiglio europeo; non vuole che ci siano decisioni prese a maggioranza, non vuole un Parlamento europeo che funzioni come tutti i parlamenti democratici".