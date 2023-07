Giorgia Soleri pubblica il messaggio inedito di addio a Damiano: i dettagli

Appena un mese fa Damiano David è stato visto baciare una ragazza (la modella Martina Taglienti) e a seguire lui e Giorgia Soleri – che si erano già lasciati – sono stati costretti ad annunciare pubblicamente il loro addio. In queste ore la modella e attivista ha mostrato ai fan il comunicato con cui lei e Damiano avevano intenzione di annunciare la loro rottura.

Giorgia Soleri: il messaggio d’addio a Damiano

Giorgia Soleri e Damiano David sono stati costretti ad annunciare in fretta e furia la loro rottura dopo che il cantante è stato paparazzato mentre baciava un’altra ragazza ma, a detta sua e della modella, si erano già lasciati da tempo e avevano intenzione di annunciare il loro addio in quelle stesse ore e con un comunicato ufficiale. Attraverso i social Giorgia Soleri ha risposto alle domande dei fan e ha mostrato per la prima volta il messaggio con cui lei e Damiano erano intenzionati ad annunciare il loro addio.

“Ciao a tutt*, volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia la nostra decisione non inficia in nessun modo sul nostro rapporto di affetto e stima, pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato. Grazie per la comprensione, Giorgia e Damiano”, era scritto nel messaggio. Dopo l’addio Damiano non ha commentato la vicenda, mentre l’ex fidanzata è tornata più volte a parlarne via social.