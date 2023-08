Margot Robbie: il rimpianto più grande sul set di Barbie

Margot Robbie si sta godendo il successo del film Barbie, che la vede interpretare il ruolo della protagonista. L’attrice ha confessato qual è stato il suo rimpianto più grande dopo aver salutato il set.

Il film Barbie, uscito nelle sale cinematografiche qualche giorno fa, continua a riscuotere grandi consensi. L’attrice protagonista, la bellissima Margot Robbie, ha confessato che ha un grande rimpianto. Prima della chiusura del set avrebbe dovuto fare una cosa, ma adesso è troppo tardi.

Margot ha confessato che il suo rimpianto ha a che fare con l’attore Ryan Gosling, che ha recitato con lei in Barbie. La Robbie ha dichiarato:

“Sono stata presa in giro da tutte le amiche che mi hanno detto: hai lavorato per mesi con Ryan Gosling e non sei riuscita a strappargli neanche un bacio“.