Golden Globe 2024: nomination per Garrone con il suo "Io Capitano"

“Io Capitano” di Matteo Garrone è stato selezionato come il rappresentante ufficiale dell’Italia ai prestigiosi Golden Globe del 2024, i quali avranno luogo il 7 gennaio a Beverly Hills.

Golden Globe 2024: nomination per “Io Capitano” di Garrone

Questo appassionante film narra l’epica odissea di due giovani senegalesi alla ricerca di un futuro in Europa. In questa acclamata competizione, “Io Capitano” si troverà a confrontarsi con altri notevoli opere cinematografiche, tra cui “Anatomia di una caduta”, “Past Lives”, “Society of Snow” e “The Zone of Interest” “Foglie al vento”.

Il film di Garrone ha già ottenuto riconoscimenti significativi, tra cui il Leone d’Argento alla recente Mostra del Cinema di Venezia.

Golden Globe 2024: nomination come Miglior Film Straniero

La sua inclusione come rappresentante italiano non solo sottolinea il talento di Garrone nella narrazione cinematografica ma offre anche l’opportunità di competere per la prestigiosa nomination agli Oscar nella categoria Miglior Film Straniero. Con una trama avvincente e una regia magistrale, “Io Capitano” si candida a conquistare i cuori degli spettatori e a ottenere ulteriori onori nei prossimi importanti eventi cinematografici internazionali.