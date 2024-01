Nomination Oscar, c’è anche Io Capitano

Io Capitano, il film di Matteo Garrone, risulta essere tra le nomination agli Oscar 2024. La conferma è ufficialmente arrivata e il famoso ed acclamato film si è piazzato tra i candidati della cinquina finale, nella sezione Miglior Film Straniero. L’Italia, grazie a Garrone e a Io Capitano, è quindi in corsa per la vittoria. Anche se è un po’ presto per scoprirlo…

Quando ci saranno gli Oscar 2024?

Per gli Oscar 2024, come vi dicevamo, manca ancora un po’ di tempo, seppur non tantissimo in fondo. La premiazione sarà infatti il 10 marzo, presso il Dolby Theatre di Los Angeles. Sarà proprio in quella data, durante la notte più importante dell’anno per quanto riguarda il cinema, che scopriremo se Io Capitano riuscirà a vincere la statuetta e a portarsi a casa questo titolo così importante.

Oscar, Io Capitano potrebbe vincere

Io Capitano era già arrivato tra i film finalisti del Golden Globe. Purtroppo allora non riuscì a vincere e venne battuto. Che questa sia la volta buona?

Non ci resta che attendere la notte tra il 10 e l’11 marzo 2024 per scoprirlo. Noi ovviamente facciamo il tifo per Io Capitano di Garrone!