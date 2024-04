Fine Ramadan 2024, numerose le iniziative in programma in tutto il mondo

In Marocco chiudono gli uffici pubblici, in Egitto sei giorni di festa

Mercoledì 10 aprile inizieranno le celebrazioni della festività dell’Eid al-Fitr, che segna la fine del sacro mese di digiuno del Ramadan. Numerose sono le iniziative in programma in tutto il mondo.

Fine Ramadan 2024, musulmani in festa per la fine del digiuno

I musulmani di tutto il mondo si preparano a “rompere il digiuno”, con la fine dal Ramadan fissata al tramonto di oggi, 9 aprile. Mercoledì 10 aprile inizieranno le celebrazioni della festività dell’Eid al-Fitr che segna la fine del sacro mese di digiuno del Ramadan, il nono mese sacro per i musulmani, e l’inizio del Shawwal, il decimo mese del calendario lunare islamico. L’Eid al-Fitr è una delle principali festività dell’Islam e viene celebrata con festeggiamenti di tre giorni e, normalmente, è celebrata con riunioni di famiglia e preghiere. La tempistica della “festa della rottura del digiuno”, è determinata dall’avvistamento della falce di luna, secondo il calendario lunare musulmano.

Il programma in Marocco e in Egitto

In occasione della festa, il governo del Marocco ha decretato un lungo ponte per i funzionari pubblici: da mercoledì 10 aprile e per tutto il fine settimana gli uffici saranno chiusi. Dalla compagnia ferroviaria sono stati annunciate più treni sulle principali rotte, fino a 240 al giorno. Anche le scuole rimarranno chiuse fino a sabato 13 aprile.

In Egitto, il primo ministro Mostafa Madbouly ha annunciato che i giorni di vacanza saranno sei: da martedì 9 aprile a domenica 14.

