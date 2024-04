Royal Family, la reazione di Kate e William alla malattia di Re Carlo: "Ansia all'idea di salire sul trono"

Mai come in questi ultimi mesi la famiglia reale britannica sta vivendo un periodo così pieno di incertezze e preoccupazioni. Due delle figure più importanti, Re Carlo III e la duchessa di Cambridge, Kate Middleton sono stati colpiti dal cancro e ciò ha scaricato del peso non indifferente sulle spalle dell’erede al trono, il principe William. Ed è proprio per questo motivo che il principe e la sua consorte Kate, avrebbero manifestato una certa apprensione: la malattia del Re potrebbe accorciare non di poco i tempi per l’ascesa al trono della coppia.

Kate William, quale sarebbe stata la reazione dei principi del Galles alla

malattia di Re Carlo

Questo scenario è stato illustrato da Tina Brown, ex redattrice della testata Vanity Fair e biografa della principessa Diana. L’esperta ha spiegato che i due principi del Galles avrebbero manifestato “un’intensa ansia”, all’idea di dover subentrare a Carlo come nuovi Re e Regina del Regno Unito. Ad ogni modo Kate è supportata costantemente da figure centrali come il fratello James che ha condiviso nelle scorse ore una foto su Instagram con la sorella e a corredo le seguenti parole: “Negli anni, abbiamo scalato molte montagne insieme. Come famiglia, scaleremo anche questa con te”.

Atteso l’arrivo di Harry per gli Invictus Games: nuova prova per il principe?

Nel frattempo, il principe Harry atterrerà nel Regno Unito in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. Il fratello dell’erede al trono vorrebbe infatti sistemare le cose alla luce della situazione delicata, ma il nodo da sciogliere rimane quello della moglie Meghan che non sarebbe semplice da gestire: “Sicuramente dovrà fare qualcosa per aiutare la famiglia reale a gestire tutte queste difficoltà. A lui piacerebbe sistemare le cose con sua cognata, suo fratello e suo padre ma non riesce a gestire Meghan”, sono state le parole di Tom Quinn al The Mirror.