Un’altra straordinaria scoperta a Pompei, nell’insula 10 della Regio IX di un ambiente interno composto da un grande salone da banchetto e da eleganti pareti nere decorate con soggetti mitologici ispirati alla guerra di Troia.

Il salone scoperto a Pompei

Un ambiente raffinato per momenti conviviali, che dimostra, secondo gli esperti, l’alto tenore di vita delle persone che lo hanno abitato.

Il tema dominante sembra essere quello dell’eroismo, per le raffigurazioni di coppie di eroi e divinità della guerra di Troia. Oltre a Elena e Paride, indicato in un’iscrizione greca tra le due figure con il suo altro nome Alexandros, appare sulle pareti del salone la figura di Cassandra, figlia di Priamo, in coppia con Apollo.

La grandezza del salone scoperto a Pompei

Il salone scoperto negli ultimi scavi di Pompei misura circa 15 metri per 6, ha un cortile interno a cielo aperto e una lunga scala priva di decorazione porta al primo piano.

Le scoperte durante le ultime attività di scavo a Pompei

Al momento lo scavo effettuato in quest’area ha restituito due abitazioni collegate tra di loro, una casa con panificio e una lavanderia.

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha detto: