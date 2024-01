Addio a Christian Oliver: morti l'attore e le due figlie in un incidente aereo nei Caraibi

Una notizia sconvolgente ha colpito il mondo dello spettacolo: l’attore Christian Oliver, insieme alle sue due figlie, ha perso la vita in un tragico incidente aereo. La notizia è stata confermata dalla polizia reale dell’isola di St. Vincent e Grenadine, portando lutto nel mondo dell’intrattenimento e oltre.

Interprete di serie e film di successo

Christian Oliver, nato in Germania con il nome di Christian Klepser, aveva 51 anni e ha lasciato un segno indelebile come interprete di serie televisive di successo come “Squadra Speciale Cobra 11” e film iconici come “Speed Racer”. La perdita delle sue figlie, Madita e Annik Klepser, rispettivamente di 10 e 12 anni, insieme al pilota Robert Sachs, ha generato un’ondata di cordoglio e dolore nelle comunità sia locali che internazionali.

L’incidente mortale

L’incidente aereo è avvenuto nelle vicinanze di Petit Nevis, un’isola delle Grenadine, e ha coinvolto un piccolo aereo monomotore di proprietà del pilota Sachs. Il velivolo, partito dall’aeroporto J.F. Mitchell di Paget Farm, Bequia, diretto a St. Lucia, ha incontrato difficoltà poco dopo il decollo, precipitando nell’Oceano. Le autorità locali, insieme a pescatori e sommozzatori della zona, si sono mobilitati immediatamente per prestare soccorso, ma purtroppo i soccorsi non hanno potuto evitare la tragica.