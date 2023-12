Terribile disastro aereo ad Asheville, in North Carolina, dove un aereo ha preso fuoco dopo essersi schiantato sull’autostrada, per cause ancora in corso di accertamento.

Incidente aereo ad Asheville

La cittadina di Asheville, in North Carolina, è sconvolta per quanto accaduto nella serata del 14 dicembre, intorno alle 20.15.

Circolano in queste ore le immagini del terribile incidente aereo in cui è rimasto coinvolto un monomotore, schiantatosi sull’autostrada I-26, per poi prendere fuoco.

I video della scena sono impressionanti: i bagliori del fuoco squarciano il cielo notturno, nel frattempo in lontananza si sentono le sirene dei mezzi di soccorso che stanno per giungere sul luogo.

Le dichiarazioni in merito all’incidente aereo ad Asheville

Non è chiaro cosa abbia provocato il terribile impatto. L’Amministrazione federale dell’aviazione ha riferito la notizia senza rilasciare ulteriori dettagli oltre a quelli che abbiamo riportato in questo articolo.

L’incidente aereo ha causato la formazione di lunghe code sull’arteria colpita. Le forze dell’ordine hanno ascoltato i tanti testimoni, che hanno riferito di aver visto il velivolo che improvvisamente cadeva dal cielo a folle velocità, poi ha colpito l’autostrada e in seguito è andato a fuoco.

Per ore i pompieri hanno lavorato per spegnere il rogo che man mano si faceva sempre più minaccioso, formando una colonna di fumo nero e tossico visibile anche a distanza di chilometri.

In merito alle persone a bordo, non abbiamo dati chiari su quanti passeggeri ci fossero e quanti di loro siano effettivamente sopravvissuti.